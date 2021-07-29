Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takipte H.K. (31) isimli şüpheli, uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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