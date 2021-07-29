Kaybolan 5 yaşındaki Kemal, 15 saat sonra bulundu

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde dün akşam kaybolan Kemal Menekşe (5), ekiplerin çalışması sonucu 15 saat sonra bulundu.

Akifiye Mahallesi'nde besicilikle uğraşan ailenin oğulları Kemal Menekşe, dün saat 22.00 sıralarında kayboldu. Aile Kemal´e ulaşamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarla küçük Kemal, bugün saat 13.00 sıralarında kaybolduğu noktadan 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkisinde bulundu. Kemal Menekşe, ambulansla götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-29 17:16:59



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