Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Karacaoğlan ve Piri Reis mahallelerinde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, eski dönemlere ait insan figürlü heykel ve değişik boyutlarda 8 parça eşya ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen eşyalar da Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eşyaların tarihi eser olup olmadığı, tarihi eser ise hangi döneme ait oldukları burada yapılacak incelemenin sonrasında belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-07-30 14:58:28



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