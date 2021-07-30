Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 parça eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Karacaoğlan ve Piri Reis mahallelerinde 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, eski dönemlere ait insan figürlü heykel ve değişik boyutlarda 8 parça eşya ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, ele geçirilen eşyalar da Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eşyaların tarihi eser olup olmadığı, tarihi eser ise hangi döneme ait oldukları burada yapılacak incelemenin sonrasında belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-30 14:58:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.