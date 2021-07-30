Kahramanmaraş'ta 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde G.K. (64) isimli şahsın Göksun ilçesi Küçükçukurlu Mahallesi Meryemçilbeli mezrasında bulunan evlerine kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde baskın düzenlendi. Yapılan aramada 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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