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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Onikişubat ilçesi Karadere Mahallesi Dereboğazi mevkisindeki ormanlık alandaki yükselen dumanları görenler yetkililere haber verdi.

Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye 3 arazöz ile 12 personel sevk etti. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Müdahalenin ardından söndürülen yangında 3 dönüm alan zarar gördü.

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