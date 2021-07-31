Fabrika yangınına müdahale sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile emniyete bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA müdahale ediyor.

Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.