Emine öğretmeni arama kurtarma çalışması sürüyor Andırın ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda kaybolan Emine öğretmen için herkes seferber oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde iki gün önce sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evden çıkıp ormanlık alana giden ve geri dönmeyen 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız'dan yakınları bir süre sonra haber alamadı Telefonu bir gün boyunca açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor. Ancak şu ana kadar Emine öğretmenin izine rastlanmadı. Arama çalışmasına Andırın halkı da destek veriyor. Emine Gökkız'ın arama kurtarma çalışmasına destek vermek isteyen vatandaşlar Emine öğretmenin cep telefonunun son sinyal verdiği alanda arama yapıyorlar.

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