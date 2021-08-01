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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş itfaiyesinde yangın seferberliği

İHA

Kahramanmaraş itfaiyesinde yangın seferberliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ve Ege bölgeleri de dâhil olmak üzere çok sayıda şehrin etkilendiği yangınlar üzerine teyakkuza geçti.
Bir süredir yangın söndürme çalışmaları devam eden Antalya’nın Manavgat ilçesine İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde sevk edilen onlarca personel ve araç bölgeye destek olacak. Su tankerlerinin de sevk edildiği bölgede çalışacak ekipler, yangın kontrol altına alınana değin desteğini sürdürecek. Ekipler, Manavgat İlçesi Ahmetli Mahallesi'nde 2 ayrı noktadan yaklaşan yangına müdahale etmek maksadıyla araçlarını konumlandırdı.
Ekipleri bizzat koordine eden İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş, yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Hayrettin Güngör'ün ve Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un talimatları doğrultusunda Antalya ili Manavgat ilçesinde meydana gelen yangına destek olmak üzere personel ve araçlarımızla olay yerine intikal edeceğiz. Şehrimizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi ağırlıklı olarak komşu şehirlerimizde meydana gelen yangınları an be an takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; 28 Temmuz Çarşamba günü kahraman itfaiyecilerimiz Osmaniye ilinde de başarılı bir müdahale yürütmüştür. Şehrimizdeki sorumluluk sahalarımızda an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Şehrimizin dışında da ihtiyaç duyulan her bölgede tüm personel ve araçlarımızla göreve 7/24 hazırız. Her köşesi bir cennet ülkemizde meydana gelen afetlerin bulmasını ve ormanlarda meydana gelen yangınların bir an önce son bulmasın temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İtfaiye ekipleri, komşu şehir Osmaniye’de çıkan yangın sonrası da teyakkuza geçti. Kent merkezindeki ormanlık bölge Kırmacılı köyünde büyüyen ve bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği yangın için Kahramanmaraş’tan ekipler sevk edildi.
Personel, araç ve su tankeri desteği verilen bölgede yangın gece saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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