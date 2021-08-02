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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda bulunan Emine öğretmenin cesedi, adli tıp kurumuna gönderildi

İHA

Ormanda bulunan Emine öğretmenin cesedi, adli tıp kurumuna gönderildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda iple ağaca asılı şekilde ölü olarak bulunan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız'dan yakınları bir süre sonra kendisinden haber alamadı Telefonu bir gün boyunca açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri ve halkın da desteği ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama kurtarma çalışmasının 4'üncü gününde Emine Gökkız'ın kaybolduğu yerin yakınlarında Haymalı bölgesinde ormanlık alan içerisinde ağaca iple asılı şekilde bir kadın cesedi bulundu .Yapılan ilk incelemede cesedin kayıp Emine Gökkız'a ait olduğu tespit edildi. Polis olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emine Gökkız'ın cesedi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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