Jandarmadan traktör denetimi

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Kahramanmaraş'ta trafik kazalarının azaltılması amacıyla traktörlere yönelik denetim yapıldı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından traktörlerde rops demiri/kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı ve kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.

Denetimde eksiklikleri tespit edilen 5 traktör sürücüsüne toplam 1.562 TL trafik idari para cezası uygulandı.

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