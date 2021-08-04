Başkan Okay: "Konaklarımız turizm altyapısını oluşturuyor"

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, restore ederek hizmete sundukları konakların Kahramanmaraş’ın turizm alt yapısını oluşturduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin kültürel zenginliklerde olduğunu ifade eden Necati Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sürdürdüğümüz konak restorasyonu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda ilçemizde ziyaret edilebilir ve zengin içeriği ile dikkat çeken 4 adet konağımız mevcut. Ayrıca Bahtiyar Yokuşu Projesiyle de 50 adet yapının cephe yenilemesini ve restorasyonunu tamamladık. İlçemizin zengin kültürünü ve tarihini yansıtan bu konak restorasyonlarının önemine değinmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de konaklarımızı restore ederek Kahramanmaraş’ın hizmetine sunacağız. Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Kültür Tarih Araştırmalar Merkezi ve Bahtiyar Yokuşu, turizm bakımından şehre büyük katkı sağlıyor. Konak restorasyonları bakımından çok önemli bir tecrübe edindik. Bu tecrübenin ışığında şehrimize daha büyük ve önemli projeler kazandıracağız” dedi.

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