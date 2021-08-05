Kahramanmaraş'ta orman alanlarında mangal yakmak yasaklandı

Kahramanmaraş'ta mesire ve piknik bölgeleri dahil olmak üzere şehir genelinde ormanlık alanlarda mangal ve semaver türevi ateş yakılmamasına ilişkin karar alındı.

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde ormanlık alanlarda veya yakınlarında ateş yakılmamasına ilişkin karar alındı. Kahramanmaraş Valiliği’nin kararı gereğince alınan tedbirler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mesire ve piknik alanları dahil tüm orman arazileri için geçerli olacak. 4 Ağustos Çarşamba itibariyle uygulamaya konan karar kapsamında, ormanlık bölgeler veya yakınlarında semaver ve mangal dahil ateş yakılması yasaklandı.

Yapılan açıklamada, vatandaşların alınan karara aykırı bir davranışla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da 177 Alo Yangın İhbar Hattı’na çağrıda bulunabileceği bildirildi.

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