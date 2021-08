Dulkadiroğlu'nun nüfusu kadar fidan dikilecek 223 bin 277 fidan orman yangınlarında kaybedilen ağaçlar adına toprakla buluşturulacak

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ‘Her ses bir nefes’ sloganıyla ilçede yaşayan her bir birey adına bir fidan dikeceklerini açıkladı.

Başkan Okay, son günlerde ülke olarak yaşadıkları orman yangınları afeti karşısında Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, söz konusu afete karşı ilçede yaşayan her vatandaş adına 223 bin 277 fidanı toprakla buluşturmaya karar aldıklarını belirterek, "Projemizin adı ‘Her ses bir nefes’dir. Konuyla ilgili yazışmalarımızı Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla ve Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde başlamıştır. Orman Bölge Müdürlüğümüzün göstereceği alanda kendilerinin uygun gördüğü teknik ve yöntemle ilçemizde bulunan kaymakamlığımıza bağlı müdürlükler, sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızdaki öğrencilerimiz, sanayici, iş insanı, esnaf ve tüm vatandaşlarımızla birlikte elbirliğiyle daha fazla yeşereceğiz" dedi.

