Hançer Kanyonu'na yoğun ilgi

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının artması ile Hançer Kanyonu doğa severlerin vazgeçilmezi oldu.

Göksun ilçesinde bulunan Hançer Kanyonu doğası ve manzarasıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yaz sıcaklıkların arttığı şu günlerde doğa severlerin sulu bölgeleri tercih etmeye başladığını söyleyen dağcı Halil İbrahim Algan, "Her hafta Göksun'a bir faaliyet düzenliyoruz. Önümüzdeki bir aylık faaliyetin çoğu Hançer Kanyonuna yazıldı. Bu sene 5 bine yakın insan bekliyoruz. Hançer Kanyonu, Göksun ilçesine 30 kilometre uzaklıkta olup Aybastı Kalesi, Kaleboynu Kalesi ve Manastırı ile sizi tarihin derinliklerine götürüyor. Çakılı Koyak ve Kale panoraması ile doğanın eşsiz güzellikleri yani başınızda oluyor" dedi.

Balık türlerinin yanı sıra dağ keçisi gibi hayvanların korunmasının bölge açısından sevindirici olduğunu belirten Algan, "Rafting sporu, kaya tırmanışı için ideal yer. Hapis Kanyonu’nun birleştiği nokta kamp ve izcilik faaliyetleri açısından çok güzel bir yer. Kanyon ortalama 20 kilometre uzunlukta olup, iç noktalarında kimi yerlerde 10 ile 15 metre arasında dar geçişler vardır. Yüksekliği ortalama 350 ile 500 metre arasındadır. Aynı zamanda içerisinde su kaynaklarını da barındırıyor. Doğa ve tarih kokan güzellikleri görmeye herkesi bekliyoruz. Rehber olarak her zaman yardımcı oluyoruz” dedi.

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