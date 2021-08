Başkan Okay: "Bulunduğumuz makamın emanetçileri gençlerdir"

Kahramanmaraş’ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren gençlerle buluşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin öngörülerine ve fikirlerine güvendiğini aktardı.

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen gençlerle Dulkadiroğlu İlçesi Cevizli Park Sosyal Tesisleri’nde buluşan Başkan Okay, geleceğin teminatı olan gençlerin düşüncelerinin önemli olduğunu ifade etti. Gençlerin her konuda iyi analiz yapıp sorguladığını anlatan Başkan Okay, “Bu durum geleceğimizin teminat altına alınması noktasında bizlere güven veriyor. Gençlerimizle bir araya gelmekten ve onların fikirlerini dinlemekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak faaliyet gösteren kardeşlerimizin ortaya koymuş olduğu gayret ve çabayı takdir ediyorum. Gençlerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor ve onlarla mümkün mertebe bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Çünkü bugün bulunduğumuz makamın emanetçileri onlardır. Bu şehri, bu devleti ve ülkemizi yönetecek olan onlardır. Bugün toplumumuzda gençlerimiz sorgulayan, araştıran ve doğruyu bulmaya çalışan bir yapıya sahiptir. Bu durum bizleri ayrıca memnun etmektedir. Ortaya koyulan bu çaba, yapılan işte kaliteyi getirmektedir. Gençlerimizin şehrimize bakışları, yapılması gerekenlerle ilgili fikirleri ayrıca önemlidir” dedi.

Programda soruları cevaplayan Başkan Okay, gençlere yönelik yatırımlarını da sıraladı. Başkan Okay, “Bölgemizin en önemli eksiği olan gençlik merkezi konusunda çalışma yaparak çeşitli projeleri tamamladık. Şuanda Kahramanmaraş geneline hizmet veren çok büyük bir gençlik merkezine sahibiz. Bu gençlik merkezimizde gençlerimizin her türlü aktivitesi için altyapı mevcuttur. Namık Kemal ve Yavuz Selim mahallemizde bulunan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimizi gençlerimiz aktif olarak kullana bilirler. Gazipaşa mahallemizde büyük bir gençlik merkezi daha inşa ettik. Kısa sürede bu gençlik merkezimizin açılışını gerçekleştirerek hizmete sunacağız. Ayrıca Doğukent mahallemizde büyük bir yüzme spor kompleksi inşa ediyoruz. Yine bölgemizde bir açık yüzme havuzu ve çeşitli spor alanları inşa ettik. Gençlerimizin sosyal etkinliklerine desek oluyor ve onların yanında yer alıyoruz” dedi.

