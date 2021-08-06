Andırın'da orman yangını

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde orman yangını başladı.



Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesi Gökahmetli mevkiinde iki ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Andırın İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve köylülerin desteği ile karadan, 1 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale ediyor.

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