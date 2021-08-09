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Gezici hırsızlar Kahramanmaraş’ta yakalandı Zincir marketlerde elektronik cihaz çalan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı

İHA

Gezici hırsızlar Kahramanmaraş’ta yakalandı Zincir marketlerde elektronik cihaz çalan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı

İl il dolaşarak girdikleri zincir marketlerde elektronik cihaz çalan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, adı açıklanmayan bir zincir markette elektronik cihazların çalındığı ihbarlarının gelmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube polisleri harekete geçerek çalışmalar başlattı.
Yapılan çalışmalarda; şüphelilerin iki erkek şahıs olduğunu tespit eden polisler, olayda kullanılan aracın plakasını ve şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirleyerek takibe aldı.
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen D.Ş (36) ve N.Y (45) isimli şüpheliler hızlı bir şekilde ilden ayrıldığı belirlenirken, şüpheli araç ve şahıslar, Gaziantep Nurdağı Kömürler mevkiine kadar takip edilerek düzenlenen operasyonla Nurdağı Emniyeti ile yapılan ortak operasyonla yakalandı.
Yakalanmamak için polise başkası adına düzenlenmiş kimlik gösteren şüphelilerin araçlarında yapılan aramada; 12 adet farklı markalarda telefon, 5 adet tablet, 3 adet dijital kol saati, 1 adet dijital yazı tahtası, yakalanmamak için olayda kullandıkları değişik tarzda kıyafetler başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.
Şüphelilerin yapılan detaylı sorgusunda çok sayıda hırsızlıktan kayıtlarının olduğu ve 70 il de farklı tarihlerde hırsızlık olaylarına karıştıkları ve arandıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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