Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole girdikten sonra takla attı. Kazada, 45 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Necmettin Yılmaz (45), 46 AAZ 011 plakalı otomobili ile ilçe merkezine gitmek üzere kırsaldaki İncecik Mahallesi’nden yola çıktı. Yılmaz’ın yönetimindeki otomobil, İncecikBüyükyapalak Mahallesi arasında iddiaya göre, yoldaki mıcıra kapılarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, şarampole girdikten sonra takla attı. Kazada, sürücü Yılmaz, ağır yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Yılmaz, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çiftçilik yaptığı öğrenilen Yılmaz’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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