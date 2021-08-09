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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan'da sağanak etkili oldu, 2 mahallede yağış sele dönüştü

İHA

Elbistan'da sağanak etkili oldu, 2 mahallede yağış sele dönüştü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde öğleden sonra etkisini hissettiren sağanak yağış, Türkören ve Geçit mahallelerinde sele dönüştü.
Elbistan, sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi. İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Kırsal bölgelerde ise öğleden sonra başlayan ve aralıksız süren sağanak yağmur, sele dönüştü. İlçeye bağlı Türkören ve Geçit Mahallesi, selden en fazla etkilenen bölgelerin başında geldi.
Türkören Mahallesi’nde dağdan gelen yağmur suları, mahalle içindeki yolları göle çevirdi. Hızla akan sel suları, mahalle halkına da korku dolu anlar yaşattı. Selde, metruk bir kerpiç evin duvarı uçtu. Vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için önlem almaya çalışırken, bahçelerde de hasar oluştu.
Selin etkisini gösterdiği bir diğer bölge ise Geçit Mahallesi oldu. Bölgede uzun süre ara vermeden yağan yağmurdan sonra sel ve taşkınlar yaşandı. Çevredeki kuru dere yatakları, aşırı yağış nedeniyle doldu taştı. Bölgede uzun süre ara vermeden yağan yağmurdan sonra sel ve taşkınlar yaşandı. Sel suları, Geçit Mahallesi ile Gündere Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolu ulaşıma kapattı.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mahallede selden etkilenen noktalarda inceleme yaptı. Başkan Gürbüz, "Sel baskınının yaşandığı Geçit Mahallemizde incelemelerde bulunarak, gerekli çalışmaları başlattık. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah bizleri ve güzel ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun" dedi.

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