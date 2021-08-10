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Göksun'da ekinler biçilmeye başladı Kahramanmaraş'ta hasat zamanı

İHA

Göksun'da ekinler biçilmeye başladı Kahramanmaraş'ta hasat zamanı

Kahramanmaraş’ta çiftçiler hem teknolojik hem de geleneksel tarım aletlerini kullanarak hasada başladı.
Göksun ilçesinde alın terinin karşılığını alma heyecanı duyan çiftçiler, buğdayları biçerek hasada başladı.
Göksun Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce, "Buğday tam olum döneminde, danedeki nem oranı yüzde 1314 olduğunda hasat ediliyor. Danelerin kuru olup olmadığı elle basit muayene ile de belirlenebiliyor. Daneler elle bastırıldığında ezilmiyor ise uygun nem aralığında olduğu anlaşılıyor. Hasat için danelerin kuru olmasının yanında yaprak, sap ve başağın da kuru olması gerekiyor. Tarladaki başaklar altın renginde ve elle ovalandığında daneler başakçık kavuzlarından kolayca ayrılıyorsa hasat için yeterli kuruluğa geldiği anlaşılıyor. Hasada başlamadan önce buğday tarlasındaki tüm bitkilerin homojen olarak kuruduğundan emin olunması gerek. Rutubetin yüksek olduğu sabah erken ve akşam saatlerinde hasat yapılmamalı. Dane kayıplarının fazla olmaması ve kalitenin düşmemesi için hasat zamanı geçirilmeden uygun dönemde hasadın tamamlanması, geç kalınmaması önemli" dedi.

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