Kahramanmaraş'ta cinsel içerikli ürün operasyonu Operasyonda 5 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 5 bin 200 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Kaçak cinsel içerikli ürünlerin ticaretinin önlenmesine yönelik İsmetpaşa Mahallesi'nde ve Kurtuluş Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 200 adet cinsel içerikli hap ile 633 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri N.C., B.F., B.B.F şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.