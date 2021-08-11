Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim Yolcu taşıma araçlarına denetimde 7 sürücüye toplam 2 bin 540 TL para cezası

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kahramanmaraş'ta son dönemde artan otobüs ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının önlemek maksadıyla toplu taşıma yapan araçların denetimi yapıldı.

Pazarcık ilçesi, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otobüs ve yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının meydana gelmesini önlemek ve sürücülerde yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla, Sivil Jandarma trafik personelince toplu taşıma yapan araçların denetimi yapıldı.

Uygulamada şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususu kontrol edildi.

Denetimlerde kural ihlali yapan 7 sürücüye toplam 2 bin 540 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kazaların önlenmesi amacıyla sivil olarak icra edilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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