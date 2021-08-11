Başkan Güngör: "İtfaiye teşkilatımızla gurur duyuyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ülkemizde farklı bölgelerde yangınlar meydana geldi. Can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu. Rabbim ülkemize milletimize acı, afet göstermesin” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda çalışanlar ile bir araya geldi.

Başkan Hayrettin Güngör, “Türkiye’mizde son günlerde yaşadığımız yangınlara canla başla müdahale eden tüm ekiplerimize, itfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şu anda birçok yerde yangınların kontrol altına alınmış olması memnuniyet verici. Afetlerde can kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kahramanmaraş’ımız da tabii sanayi şehri olması münasebetiyle, fabrika yangınları yaşanabiliyor. Tabi gönül istiyor ki hiç afet yaşamayalım. Ancak bu yangınlarda da ekiplerimiz yeterlilikleri ve kabiliyetleriyle gerçekten çok ciddi bir emek sarf ediyorlar. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.