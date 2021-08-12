Başkan Güngör: "Şehir içi ulaşımda bisikleti yaygınlaştıracağız"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda karbon emisyonunu azaltmak ve hareketliliği artırmak için, bisikletle ulaşımı teşvik edecek projeler hayata geçireceğiz” dedi.

Hollanda Güney Amsterdam’ın Belediye Başkan Yardımcısı Dirk de Jager’i makamında ağırlayan Başkan Güngör, Daha İyi Bir Şehir İçin Bisiklet Master Planı hazırlayan ekibe çalışmaları için teşekkür etti.

Gerçekleşen toplantı sonrası Jager, “Bugünkü etkinliğin organizatörlerine, yaşanabilir şehirleri gündeme getirdikleri ve sürdürülebilirlik için harekete geçtikleri için çok teşekkür ederim. Kentsel gelişimin çeşitli yönlerinin iyileştirilmesi için bisiklet kullanmanın tüm potansiyelinin ortaya çıkması gerekiyor. Hollanda Büyükelçiliği adına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda karbon emisyonunu azaltmak ve hareketliliği artırmak için proje hazırlıklarımız sürüyor. Yurtiçi ve yurtdışından örnekler ile şehrimizin ihtiyaçlarını inceleyerek inşallah bisiklet altyapılarını da güçlendireceğiz. İlkini düzenlediğimiz Uluslararası Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışları da bu gayretimizin nihai bir sonucuydu. Gerek projelerimiz, gerekse yeni altyapılarla şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız” dedi.

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