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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Mahçiçek’ten goolball takımına malzeme desteği

İHA

Başkan Mahçiçek’ten goolball takımına malzeme desteği

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş şubesi goolball takımına malzeme desteğinde bulundu.
Belediye Hizmet Binasında gerçekleşen programa Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Yöneticileri, Goolball Takımı oyuncuları ve çok sayıda gazeteci katıldı.
Daha önce de amatör spor kulüplerine birçok kez malzeme desteğinde bulunan Başkan Mahçiçek, birçok yarışmada Kahramanmaraş'ı temsil eden Goolball takımına; spor ayakkabı, forma, eşofman takım, goolball gözlüğü, dizlik, dirseklik, kuki, goolball topundan oluşan hediyelerini takdim etti.
Başkan Mahçiçek programda yaptığı konuşmada, “Burada bulunan sporcu arkadaşlarımız kompleks yapmadan, yaşama tutunmaya çalışarak, gayretlerini ve sevinçlerini görmekten mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sizlerin de gördüğünüz gibi gayet neşeli ve muhabbetliler. Takım ile karşılaşmamızda, şampiyonaya katılacaklarını fakat eksikliklerinin olduğunu belirtmeleri üzerine biz de hemen arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kendilerinin o müsabakaya katılmalarını temin bakımından ihtiyaçları olan ayakkabıları, formaları, topları ve diğer malzemeleri temin ettik. Gözlerle görürüz ama gönülden gönüle bir yol var biraz önce arkadaşımızın ifade ettiği gibi. Gönülden gönüle olan yol, sevgi, muhabbet ve karşılıklı dayanışma içerir. İnsanların görmelerinde eksikler olabilir ama gönül gözü eksik değildir, tamdır. Bu sabah sizlerle beraber olmak bizler için bir onur. Kendilerine yapacakları müsabakalarda başarılar diliyorum. Umuyorum şampiyonlukla da buraya gelirsiniz. Ailelerinizle beraber sağlıklı aydınlık güzel günler temenni ediyorum” dedi.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak da, “Gayretlerinden ve bizi sahiplenmesinden dolayı Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızla bir törende karşılaştık. Bizim görmediğimizi biliyor, kendisi gelip bize sahip çıkıyor. Gönülden sevmek bu olsa gerek, huzurlarınızda Türkiye Görme Engelliler Derneği adına çok teşekkür ediyorum. 2021 yılı Karaman ilinde düzenlenecek olan Görme Engelliler Goolball Yükselme Müsabakası için Başkanımız Hanefi Mahçiçek bizlere malzeme desteğinde bulundu. Her zaman duacısıyız ve çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Mahçiçek, hediye takdiminden sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkana teşekkürlerini ileten takım oyuncuları, müsabakadan şampiyon olarak döneceklerinin sözünü verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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