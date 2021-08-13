Tek tek birleştirip satıyorlar Kahramanmaraş’ta konargöçer vatandaşların zorlu ekmek mücadelesi Bataklıktan toplanan çöpleri tek tek birleştirerek tarhana üreticilerine satmaya çalışan konargöçerlerin mesaisi gün boyu sürüyor

Kahramanmaraş’ta tarhana imalatçıları başta olmak üzere birçok alanda kullanılan çığ sergisi, zor hayat şartlarında toplanıp hazırlanarak üreticilere sunuluyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarhana üreticilerine çığ sergisi üreten konargöçerler, zor doğa şartlarında ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Adana ve Osmaniye bölgelerindeki bataklıklardan toplanan çığ bitkisi, kurutulduktan sonra oluşturulan tezgahta ip yardımıyla tek tek diziliyor.

3 metre uzunluğunda olan ve günde ortalama 3 ila 5 top hazırlanan sergiler, genellikle tarhana üreticilerine satılıyor.

Kahramanmaraş’taki buldukları boş alanlarda toplu olarak konaklayan vatandaşlar, zor hayat şartlarında hazırladıkları çığ sergisinin tanesini 50 liradan satışa sunuyor.

Yaptıkları işin zor olduğunu anlatan konargöçer vatandaş Arif Polat, “Bu ürüne çığ deniliyor biz bu çöpleri Adana Karataş mevkiindeki zor araziden topluyoruz. Göbeğimize kadar suyun içine girip bu çöpleri tek tek çekiyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimiz biraz durgun” dedi.

Hava şartlarının müsaade etmesi halinde yaz mevsimi sonuna kadar sergi üreteceklerini ifade eden konargöçerler, ürünlerini satıp memleketlerine gitmek istiyor.

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