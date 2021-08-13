Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'taki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere, 5 su tankı ile 50 yangın söndürme işçisi, destek olarak gönderildi. Toplam 160 kişilik ekibin çalışması sonucu alevler, kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına devam ederken, 3 hektar alan zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-08-13 17:53:22



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