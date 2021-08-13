Kahramanmaraş’ta orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü

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Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangında 3 hektar alan zarar gördü.



Yangın, Onikişubat ilçesi Demrek Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Etkili olan sağanak ile beraber düşen yıldırımlar ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 10 arazöz, 100 işçi, 5 su tankı, 2 dozer, 150 işçi ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında, 3 hektarlık bölge zarar gördü. Yangında soğutma işlemleri sürerken, yağmur yağışı da devam ediyor.

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