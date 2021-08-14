Kahramanmaraş’ta orman yangını

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Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi ormanlık arazide çıktı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 10 arasöz ve 100 personel sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle dağılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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