Andırın’a 65 milyon TL’lik yatırım

Kahramanmaraş Andırın ilçesinde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yol ve içme suyu yatırımlarında da çok önemli bir mesafe kat ettik. İlçemizde tamamladığımız ve bu yıl için sürdürdüğümüz yatırımlarımızın toplam değeri 65 Milyon TL” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Andırın ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımları değerlendirerek, “Göreve geldiğimizde ilk işimiz şehrimizdeki öncelikleri tespit etmek oldu. Ulaşımsız ve su altyapısı olmayan yerleşim yerimiz kalmasın istedik. Andırın özelinde 2019 2020 yılı içerisinde 33 Milyon TL yatırım yaptık. Andırın için meclis üyelerimiz, milletvekilimiz ve belediye başkanımızla önceliklere karar verdik. Bu yıl ile birlikte toplam yatırımımız 65 Milyon TL’ye ulaşacak. 2 yılda ağırlıklı olarak yol çalışması yaparak 22 mahallemizin asfaltını yaptık. Toplamda 110 kilometrenin üzerinde yaptığımız çalışmayla, kesintisiz ulaşım sağladık. Sadece bu yıl 18 mahallemizin daha ulaşım sorununu hamdolsun çözdük. Köprüler, yeni yollar ve menfezlerle ulaşım ağını güçlendirdik. Bunlar bir plan ve program dâhilinde yapılıyor” dedi.

Güngör, “Andırın’ımızda Kışla Bahçesi’ndeki çevre düzenlemesini hamdolsun tamamladık. Millet Konağı’nı da tamamladık ve yakında hizmete açılacak. Bunun yanı sıra 14 mahallemizin içme suyu ihtiyacı çözüldü. Bu sene içinde inşallah 14 mahallemizde daha su altyapısı tamamlanmış olacak. Arıtma Tesisi ve Geben hamdolsun bitti. Andırın Millet Bahçesi’ni de yakında bitireceğiz. Sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üç yılda hayata geçirdiğimiz yatırım 65 Milyon TL’lik toplam yatırım miktarı var. Bunu her geçen yıl artıracağız” diye konuştu.

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