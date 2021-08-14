Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü: 8 ölü (9)

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CENAZELER ADANA'YA GÖNDERİLDİKahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenaze nakil aracına konulan cenazeler Kahramanmaraş Havaalanı'nda bekleyen askeri helikopterle Adana'ya gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-08-14 23:46:40



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