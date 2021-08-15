Kahramanmaraş’ta orman yangını

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Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Kazmabağları mevkiindeki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 1 helikopter, 5 arazöz, 40 personel ile müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

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