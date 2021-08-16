Jandarmanın bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı

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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kanadından yaralı halde atmaca buldu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından atmaca, doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

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