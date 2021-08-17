Kahramanmaraş'tan Kastamonu ve Sinop'a destek Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından bir tır acil yardım malzemesini bölgeye gönderdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ardından ilk destek aracını yola çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi, yurt genelinde meydana gelen afetlere desteğini sürdürüyor.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan yangın afetinin ardından, Kastamonu ve Sinop’ta sel meydana gelen bölgelere de Kahramanmaraş’tan yardım eli uzandı. Bozkurt ilçesinde su taşkınları sonucu yaşanan afetin yaralarının sarılması için bir tır acil yardım malzemeleri hazırlanarak bölgeye sevk edildi.

AFAD koordinasyonunda tespit edilen ihtiyaç listesine göre hazırlıkların yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ülkemiz son günlerde yangın, sel gibi afetlere maruz kaldı. Özellikle Akdeniz bölgemizde başlayarak, Ege’ye kadar uzanan yangınlar ciğerimizi yaktı. Akabinde Karadeniz’imizde sel felaketini yaşadık. Can kayıplarımız oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güngör “Afet bölgelerinde devletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlıklarımız, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız afet konusunda el birliği ile yaraların sarılması konusunda canla başla çalışıyorlar. Burada gerek sel bölgesinde gerekse yangın bölgesinde gerçekten özveriyle çalışan tüm ekiplerimize ve tüm kurumlarımızı yürekten teşekkür ediyoruz. Tabii bu günler birlik ve beraberlik, dayanışma günü. Kahramanmaraş olarak, kahraman şehir olarak bizde varız diyoruz. Bugün sel bölgemize bir tır gıda desteği yola çıkartıyoruz. İnşallah bu günleri beraber aşacağız. Aziz milletimize geçmiş olsun diyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.