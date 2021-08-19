Kahramanmaraş'ın Tekir mahallesinde bulunan Yeşilgöz, suyunun rengi ve eşsiz doğası ile kendine hayran bırakıyor.

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Tekir mahallesinde bulunan yeşilgöz, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Suyunun rengi kimine göre yeşil, kimine göre mavi ve kimine göre turkuaz renge sahip Yeşilgöz, kartpostallık görüntüler oluştururken, fotoğrafçıların ise ilgisini çekiyor.

Bugüne kadar çözülemeyen gizemi ile insanları kendine hayran bıraktığını söyleyen doğasever Mehmet Gören, “Yeşilgöz doğası ve suyunun rengiyle görülmeye değer bir yer. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğramanın yanında, suyun eşsiz rengini görmek için gelenler oluyor. Doğaseverleri mutlaka buraya bekliyoruz. Manzara ve doğasıyla yeşilgöz fotoğrafçıların uğrak mekânı haline geldi” dedi.

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