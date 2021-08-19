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Diş ağrısına ambulans gelmeyince 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı

DHA

Diş ağrısına ambulans gelmeyince 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı


Ömer KOÇDerya EVREN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D. (29), 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İ.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D., 112'yi ayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi. Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti. Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi. İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-08-19 12:29:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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