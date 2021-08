Kahramanmaraş'ta heyecan bahçesi tekrardan açılıyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Heyecan Bahçesi’nde yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Okay, Kahramanmaraş’ın Heyecan Bahçesi’ni çok sevdiğini hatırlatarak kısa sürede yeniden hizmete açacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş’a ayrı bir heyecan katan Heyecan Bahçesi, farklı projelerle yeniden düzenleniyor.

İçerisinde bulunan kafeterya ve dinlenme alanlarında yapılan düzenlemelerin ardından yeniden hizmete açılması beklenen Heyecan Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kahramanmaraş’ımıza kazandırdığımız bu güzel projenin çok sevildiğini biliyoruz. Şuanda ekiplerimiz tesisin yeniden ziyarete açılması için yoğun bir çalışma yapmaktadır. Vatandaşlarımıza daha güzel ve daha kaliteli hizmet sunabilme adına çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak alanımızı yeniden hizmete açacağız. Ziyarete kapalı tutmamızın amacı burada yaptığımız değişiklikler çerçevesinde oluşan inşaat alanımız. Şuanda bu çalışmalar tamamlandı. Son rötuşların ardından vatandaşlarımız burada diledikleri gibi eğlenebilecekler” dedi.

