Kahramanmaraş'ta sarı benekli semender görüntülendi

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender görüntülendi.

Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi yakınında bulunan Değirmendere Göleti’nin çevresinde soyu tükenmek üzere olan sarı benekli semender doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Türüne az rastlanan sürüngenin, sarı siyah parlak renkli, sadece yağmurlardan sonra ortaya çıkarak sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen bir canlı olduğunu söyleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, "Göksun ilçesinde Değirmendere Göleti’ne fotoğraf çekmeye gittiğimde parlak renkli bir cisim gördüm. Yanına yaklaştığımda bunun siyah benekli semender olduğunu fark ettim. Defalarca Değirmendere Göleti’ne ve civarına fotoğraf çekmeye gitmeme rağmen ilk kez semendere rastladım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.