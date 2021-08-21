TYÇP personeli, sözleşmenin uzatılmasını istiyor



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında geçici olarak Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nde istihdam edilen ve filyasyon ekibinde görevlendirilen 44 şoför, bu ay sona erecek olan sözleşmelerinin uzatılmasını istedi.

TYÇP kapsamında 6 aylığına geçici olarak Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevlendirilen 44 kişi, pandemiyle mücadele kapsamında oluşturulan filyasyon ekibinde şoför olarak görev aldı. 6 ay sonunda görevleri 3 ay uzatıldı. 44 şoförün bu ayın sonunda sözleşmeleri sona erecek. Bir araya gelen filyasyon şoförleri, görevlerine devam etmek istediklerini söyledi. Şoförler adına konuşan Deniz Azgıt, devlet büyüklerinden sözleşmenin uzatılması konusunda yadım beklediklerini belirtti. Azgıt, "Filyasyon ekibinde 8 aydır çalışıyoruz. Pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde insanların hastanelere muayene bile gitmeye çekinirken biz cansiparane bir şekilde çalıştık. Devlet bize bu imkanı sundu ama burada bizim sıkıntımız şudur. Yaklaşık 1 ay sonra görev süremiz sona erecek. Görev süremiz sona erdikten sonra iş arama telaşına düşeceğiz. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde şoför eksiği olduğu bariz şekilde belli. Biz, herhangi bir uzatma ya da sözleşme ile görevimize devam etmek istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-08-21 14:59:47



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