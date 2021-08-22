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Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır

DHA

Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)CUMHURİYETİN kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi'nce gerçekleştirilecek EXPO 2023 alanın ortasında yer alacak kristal lagün tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirildi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kristal lagünün, 69 bin metrekarelik alanı ile hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüğü olduğunu, suyun kirlenmeden sürekli turkuaz renginde kalacağını söyledi. 
Antalya'dan sonra EXPO'yu alan ikinci şehir olan Kahramanmaraş'ta hazırlıklar devam ediyor. Dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra en büyük uluslararası organizasyon olan, katılımcı ülkelerin çiçek, bitki ve ağaçlarının sergileneceği EXPO 2023'ün düzenleneceği alanın tam ortasında kristal lagün golü yer alacak. Su ile dolduğu zaman görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakacağı belirtilen lagünün yapımı tamamlandı. Yüklenici firma, lagün gölde test çalışmalarına başladı. Lagüne su verileceği de belirtildi.
'AVRUPANIN EN BÜYÜK GÖLÜ, 40 GÜNDE DOLACAK'
EXPO'daki son durumu değerlendiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, organizasyon tamamlandığında da EXPO alanının herkes tarafından kullanılmaya devam edeceğini söyledi. Mahçiçek, şöyle devam etti:
"Bu projeyi sadece EXPO ile sınırlı tutmayarak burayı bir yaşam alanına dönüştürüp EXPO döneminden sonra da oranın kullanılabilir hale gelmesi lazım. Bu bağlam da içine bir takım projeler serpiştirdik. Buranın sürekli kullanımını sağlamak için uğur böceği ve kelebek bahçemiz, Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin tanıtıldığı, pazarlandığı arasta çarşısı, Avrupa'nın en büyük gölü olan lagün göl, 2 kafe, 250'nin üzerinde hobi evi, Kahramanmaraş şehir müzesi ve konferans salonu olmak üzere ciddi yeni düzenleme ve projeler yaptık içerisinde. Büyüklüğü ile hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüğü olacak lagün gölümüzde son sistem teknoloji kullanılacak ve sürekli temizlenecek olan su, kirlenmeden turkuaz renginde kalacak. Gölümüz su tutmaya hazır ve test çalışmaları deva ediyor. Testin ardından göl, su tutmaya başlayacak ve yaklaşık 40 günde dolmasını bekliyoruz."
EXPO 2023'ün SEMBOL ÇİÇEĞİ 'MARAŞ SÜMBÜLÜ'
Başkan Mahçiçek, Expo'ların olmazsa olmazlarının sembol çiçekleri olduğunu, EXPO 2023'ün sembol çiçeğinin de halk tarafından belirlendiğini belirterek şunları söyledi:
"Tabi her Expo'nun da bir sembol çiçeği olması lazım. Bildiğiniz gibi bizim EXPO temamız doğa dostu ve duyarlılık. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a özgü, has hangi çiçekler varsa onları milletimize sorduk. 4 tane çiçek tespit ettik, bunların içerisinde Maraş Sümbülü çiçeğimiz çok ciddi oy farkıyla EXPO'muzun sembol çiçeği olarak belirlendi. İnşallah 2023 Nisan'ında da açılışını yapacağız. Onikişubat Belediyesi bugüne kadar çalışmaları kendi imkanlarıyla yaptı, yani devletimizden herhangi bir katkı istemedi. Bugüne kadar 330 milyon lira civarında bir harcama yapıldı, çok cüzzi bir harcama limitimiz kaldı. Projenin yüzde 69 gibi bir kısmını tamamladık, geriye kalanını da inşallah EXPO'nun açılışına kadar tamamlayacağız. Bizim öngörülerimize göre hem Türkiye'den hem de yurtdışından 2 milyon insan EXPO alanımızı ziyaret edecek. Ama bir önemli nokta daha var, yurt dışından gelen yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları buluşturacağız. "DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-08-22 11:30:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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