Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Y.P. (22), H.P. (35), Ö.S. (55) A.P. (30) ile M.Ö. ve Y.Ö.'nün tartışması daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken, olayda M.Ö., Y.Ö., Ö.S., A.P. ve H.P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Halil Parlakdemir (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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