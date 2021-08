Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatı devam ediyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Doğukent mahallesinde inşaatına başladıkları Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatının çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, tesisin tamamlandığında bölgeye hitap edecek kapasiteye sahip olacağını söyledi.

Başkan Okay, “Bölgemize kapsamlı spor tesisleri kazandırma amacıyla başlattığımız Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatımız hızla devam ediyor. Bu inşaatımız tamamlandığında Kahramanmaraş’a hitap edecek kapasiteye sahip olacak. Özellikle gençlerimiz için bu gibi projeler inşa etmeyi önemsiyoruz. İçerisinde Yarı Olimpik Yüzme havuzu, çocuk havuzu ve çeşitli spor alanlarının olduğu bu tesis bölgemize değer katacak. Çalışmaları yakından takip ediyorum. İnşallah kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.