Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim 9 sürücüye toplam 3 bin 590 TL para cezası

Kahramanmaraş'ta yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarını önlemek için denetim yapıldı.
Pazarcık ilçesi, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının meydana gelmesini önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma duygusunun oluşturulması maksadıyla denetim yaptı. Uygulamada şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları ve şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 3 bin 590 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Kazaların önlenmesi amacıyla sivil olarak icra edilen denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.