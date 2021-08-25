Ekinözü’nde ‘Sosyal Market’ kapılarını iyiliğe açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekinözü’nde ‘Sosyal Market’ kapılarını iyiliğe açtı

İHA

Ekinözü’nde ‘Sosyal Market’ kapılarını iyiliğe açtı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde hayata geçirilen ‘Sosyal Market’ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların çocukları başta olmak üzere 6 bin kişiye ücretsiz kıyafet yardımında bulunulacak.
Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, devlet ve vatandaş arasında gönül köprüsü kurulduğuna vurgu yaparken, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, Sosyal Market’le yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Ekinözü Kaymakamlığı ile Ekinözü Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılayacak ‘Sosyal Market’ projesini hayata geçirdi. Sosyal Market’e, ülkemizin tanınmış bir markasından çocuklar başta olmak üzere 6 bin kişi için her yaş grubuna uygun kıyafet temin edildi. Kıyafetler, yaş gruplarına göre ayrı ayrı raflara yerleştirildi. Ekinözü Hükümet Konağı’nın giriş katındaki Sosyal Market, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Kredi kartı ve paranın geçmediği markete gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, tüm çocukları için gerekli olan kıyafetleri kendileri seçerek alabiliyor. Markete gelme imkanı olmayan vatandaşlar için de belediye ekipleri, muhtarlar ve SYDV görevlilerince yapılan çalışma sonucunda kıyafetler özenle paketlenip evlere kadar götürülüyor.
Sosyal Market Projesi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 12 bin nüfuslu ilçenin yarısına hitap edecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Sosyal Market’teki tüm ürünlerin; kullanılmamış olduğuna dikkati çeken Kaymakam Onur, “Ekinözü Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Sosyal Market’in açılışını gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Buradaki kıyafetler, 6 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak sayıda. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere ilçe genelinde her kalbe dokunacak bir çalışmanın startını verdik” dedi.
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile hareket ettiklerinin altını çizen Kaymakam Onur, “Tüm bu yardımları yaparken sosyal dayanışmayı tesis etmek istedik. Sosyal Market’e gelen çocuklarımızın yüzlerinde ve gözlerinde oluşan tebessüme tanıklık ettiğimizde ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Biz burada, kıyafet yardımından ziyade gönül köprüsü kuruyoruz. Dezavantajlı vatandaşlarımız, kendileri markete gelerek alışverişlerini yapabiliyor. Çocuklarının neye ihtiyacı varsa aldıktan sonra evlerine dönebiliyor. Sosyal devletin bir gereği olarak toplumumuzda geçişten günümüze var olan yardımlaşma geleneğini, modern bir anlayışla hayata geçirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, rutin belediyecilik hizmetlerine ek olarak sosyal belediyecilik alanında da bir dizi çalışma yürüttüklerini dile getirdi.
Ekinözü Kaymakamlığı ile birlikte açtıkları Sosyal Market’in de bu anlayışın en önemli eseri olduğunu anlatan Başkan Eker, “Sosyal yardımı kent yönetiminin asli vazifesinden biri olarak görüyoruz. Bu vazifeyi en etkili biçimde yerine getirebilmek için ortaya koyduğumuz eylem planı doğrultusunda Sosyal Market’imizi açtık. Toplamda 6 bin kişinin yararlanacağı bir marketimiz var. Bu marketin en önemli özelliği de veren elin alan eli görmemiş olmaması. Buraya gelenler kendi beğenisine, zevkine göre alışveriş yapabiliyor. Gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız da çocuklarının yaş gruplarını ve ihtiyaçlarını belediyemize ya da mahalle muhtarlarımıza iletebiliyorlar. Marketten alınan ürünler, özenle paketlendikten sonra vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim ediliyor” şeklinde konuştu.
Pandemi nedeniyle toplumsal dayanışmanın öneminin daha da arttığına değinen Başkan Eker, “Sosyal yardımlaşma açısından örnek olacak bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekinözü Kaymakamlığımızla birlikte halkımızın ihtiyaç duyduğu dost elini her zaman omzunda hissetmesini amaçlıyoruz. Dost elimizi gücümüz nispetinde insanlarımızın omzunda tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
Şehit Duran Melemir’in annesi: “Oğulsuz yaşayabiliriz ama devletsiz yaşayamayız” Turuncu kategorideki terörist yakalandı, şehidin ailesi yetkililere teşekkür etti Şehit annesi Pekize Melemir: "Onları yakalayıp da hapse koymasınlar onları idam etsinler"
YEREL HABERLER Şehit Duran Melemir’in annesi: “Oğulsuz yaşayabiliriz ...
Jandarmanın bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu yaralı atmaca tedavi altına ...
Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim 9 sürücüye toplam 3 bin 590 TL para cezası
YEREL HABERLER Jandarmadan yolcu taşıma araçlarına denetim 9 ...
Kahramanmaraş'ta yeşil alanlarda bakım çalışması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yeşil alanlarda bakım çalışması
Başkan Okay'dan Ballıca mahallesine esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Okay'dan Ballıca mahallesine esnaf ziyareti
Kahramanmaraş’ta 15 yıldır simit satarak geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 15 yıldır simit satarak geçimini ...
Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor Kahramanmaraş'ın kara ve baraj göletlerinde yetiştirilen alabalık, dünyanın birçok noktasına gönderilerek 155 milyon lira da gelir elde ediliyor Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı: “Bu güzelliği ise balık festivali ile taçlandırmayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta üretilen alabalık, 50'den fazla ...
1800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne çıkarılıyor
YEREL HABERLER 1800 yıllık aristokrat mezarları gün yüzüne ...
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi telaşlandırdı
YEREL HABERLER Otomobildeki hareketsiz sürücü mahalleliyi ...
Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatı devam ediyor
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta 800 yıllık çınar ağacına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 800 yıllık çınar ağacına yoğun ilgi
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.