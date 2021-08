Ekinözü’nde ‘Sosyal Market’ kapılarını iyiliğe açtı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde hayata geçirilen ‘Sosyal Market’ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların çocukları başta olmak üzere 6 bin kişiye ücretsiz kıyafet yardımında bulunulacak.

Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, devlet ve vatandaş arasında gönül köprüsü kurulduğuna vurgu yaparken, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, Sosyal Market’le yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekinözü Kaymakamlığı ile Ekinözü Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılayacak ‘Sosyal Market’ projesini hayata geçirdi. Sosyal Market’e, ülkemizin tanınmış bir markasından çocuklar başta olmak üzere 6 bin kişi için her yaş grubuna uygun kıyafet temin edildi. Kıyafetler, yaş gruplarına göre ayrı ayrı raflara yerleştirildi. Ekinözü Hükümet Konağı’nın giriş katındaki Sosyal Market, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından kapılarını vatandaşlara açtı. Kredi kartı ve paranın geçmediği markete gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, tüm çocukları için gerekli olan kıyafetleri kendileri seçerek alabiliyor. Markete gelme imkanı olmayan vatandaşlar için de belediye ekipleri, muhtarlar ve SYDV görevlilerince yapılan çalışma sonucunda kıyafetler özenle paketlenip evlere kadar götürülüyor.

Sosyal Market Projesi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, 12 bin nüfuslu ilçenin yarısına hitap edecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Sosyal Market’teki tüm ürünlerin; kullanılmamış olduğuna dikkati çeken Kaymakam Onur, “Ekinözü Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Sosyal Market’in açılışını gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Buradaki kıyafetler, 6 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak sayıda. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere ilçe genelinde her kalbe dokunacak bir çalışmanın startını verdik” dedi.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile hareket ettiklerinin altını çizen Kaymakam Onur, “Tüm bu yardımları yaparken sosyal dayanışmayı tesis etmek istedik. Sosyal Market’e gelen çocuklarımızın yüzlerinde ve gözlerinde oluşan tebessüme tanıklık ettiğimizde ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyoruz. Biz burada, kıyafet yardımından ziyade gönül köprüsü kuruyoruz. Dezavantajlı vatandaşlarımız, kendileri markete gelerek alışverişlerini yapabiliyor. Çocuklarının neye ihtiyacı varsa aldıktan sonra evlerine dönebiliyor. Sosyal devletin bir gereği olarak toplumumuzda geçişten günümüze var olan yardımlaşma geleneğini, modern bir anlayışla hayata geçirmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de, rutin belediyecilik hizmetlerine ek olarak sosyal belediyecilik alanında da bir dizi çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Ekinözü Kaymakamlığı ile birlikte açtıkları Sosyal Market’in de bu anlayışın en önemli eseri olduğunu anlatan Başkan Eker, “Sosyal yardımı kent yönetiminin asli vazifesinden biri olarak görüyoruz. Bu vazifeyi en etkili biçimde yerine getirebilmek için ortaya koyduğumuz eylem planı doğrultusunda Sosyal Market’imizi açtık. Toplamda 6 bin kişinin yararlanacağı bir marketimiz var. Bu marketin en önemli özelliği de veren elin alan eli görmemiş olmaması. Buraya gelenler kendi beğenisine, zevkine göre alışveriş yapabiliyor. Gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımız da çocuklarının yaş gruplarını ve ihtiyaçlarını belediyemize ya da mahalle muhtarlarımıza iletebiliyorlar. Marketten alınan ürünler, özenle paketlendikten sonra vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim ediliyor” şeklinde konuştu.

Pandemi nedeniyle toplumsal dayanışmanın öneminin daha da arttığına değinen Başkan Eker, “Sosyal yardımlaşma açısından örnek olacak bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekinözü Kaymakamlığımızla birlikte halkımızın ihtiyaç duyduğu dost elini her zaman omzunda hissetmesini amaçlıyoruz. Dost elimizi gücümüz nispetinde insanlarımızın omzunda tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.