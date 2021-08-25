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Orman yangını kadınları korkuttu Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını gören kadın, hem yangını görüntüledi hem de gözyaşları ile anlattı

İHA

Orman yangını kadınları korkuttu Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını gören kadın, hem yangını görüntüledi hem de gözyaşları ile anlattı

Kahramanmaraş’ta köy yerleşkesi civarında çıkan orman yangını kadınların panik yaşamasına neden oldu.
Yangın, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi Seyrantepe Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA ekipleri müdahale etti. Seyrantepe köyü sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de etkilendiği yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, ağlayarak yardım istedi. Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarışırken, yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.
Yangında 30 dekar ormanlık alan ve köylülere ait 15 dekar meyve bahçesi zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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