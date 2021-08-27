Kaçak avcılar, ekipleri görünce tüfeklerini atıp kaçtı

Kahramanmaraş’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin yaptığı av koruma ve kontrol faaliyetinde yasa dışı avlanan 4 şahıs hakkında idari işlem yapılırken, yakalanacaklarını anlayan 3 şahıs da tüfeklerini atıp kaçtı.

Bıldırcın ve üveyik sezonunun açılmasının ardından sahadaki denetimler de arttı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Göksun Şefliği ekipleri de Göksun’la birlikte Afşin ilçesinde av koruma ve kontrollerine aralıksız olarak devam ediyor. DKMP Göksun Şefliği ekipleri, jandarmanın da desteği ile ilçede ve Afşin’deki avlaklarda yaptıkları kontrollerde usulsüz avlandığı tespit edilen 2 şahsa idari işlem yapıldı. 10 adet ölü bıldırcın ile avda kullanılan ses düzeneğine el konuldu. Ayrıca, Binboğa ve Tanır Mahallesi’ndeki avlakta yapılan korumakontrol faaliyetinde ise yasaya muhalefet eden 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen silah da takozsuz olduğu gerekçesiyle muhafaza altına alındı. Aynı bölgede usulsüz avlanan üç şahıs ise yakalanacaklarını anlayınca silahlarını araziye atarak kaçtı. Atılan silahlar DKMP ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı.

DKMP Göksun Şefliği ekiplerinin sorumluluk sahasındaki denetimlerinin 7/24 esasına göre süreceği belirtildi.

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