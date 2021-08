Başkan Okay, Bulanık sosyal tesisi incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, Bulanık mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bulanık mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bulanık mahallesine kazandırdıkları çok amaçlı sosyal tesis yapımının tamamlandığını söyleyen Başkan Okay, “Bulanık mahallemize kazandırdığımız sosyal tesisimizin yapımını tamamladık ve açılışa hazır hale getirdik. Sosyal tesisimiz şuanda aşı merkezi olarak da kullanılmaktadır. Ben bu güzel tesisin ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Bulanık mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu mahallemizde ön plana çıkarmak istediğimiz tarımsal ürünler mevcut. Bunların başında da domates geliyor. Bu bölgede yetişen domatesin aroması, yapısı ve çeşitli özellikleri ön plana çıkmaktadır. Vatandaşımız bu anlamda çok iyi tarım yapmaktadır. Bunun tanıtılması ve duyurulması adına bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Mahallemize her anlamda hizmet etmek için çaba harcıyoruz” dedi.

