Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu; 2 tutuklama Baz istasyonu ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu; 2 tutuklama Baz istasyonu ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı

İHA

Kahramanmaraş’ta hırsızlık operasyonu; 2 tutuklama Baz istasyonu ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir baz istasyonu ile bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilip yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesinde bulunan bir telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Jandarma'nın Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayı gerçekleştiren şahısları tespit etmek inceleme yapan ekipler yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahısların Şerefoğlu mahallesinde ikamet eten E.K. (29) ve O.K. (22) olduklarını tespit edilerek yakalandı.
Şüpheliler, alınan ifadesinde baz istasyonuna girerek hırsızlık yaptıklarını, ayrıca farklı tarihlerde 4 ayrı bağ, bahçe ve tarladan elektrik kablosu ve dinamo çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Gözaltı işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Okay, Bulanık sosyal tesisi incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Okay, Bulanık sosyal tesisi incelemelerde ...
63 yıllık çifti, ölüm bile ayıramadı
YEREL HABERLER 63 yıllık çifti, ölüm bile ayıramadı
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet arttı Kahramanmaraş’ın aşı hedefi mavi kategori Kahramanmaraş’ta sağlık görevlileri park, sokak ve meydanlarda aşılama işlemine devam ediyor
YEREL HABERLER PCR testi zorunlu olunca aşıya rağbet ...
Onikişubat Belediyesi çalışanlarına AFAD’tan acil durum çantası
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi çalışanlarına AFAD’tan acil ...
Tarihi Ceyhan Köprüsü ilgi odağı olmaya devam ediyor Tarihi köprü, taş yapısı ve ihtişamıyla orijinal özelliğini korumaya devam ediyor
YEREL HABERLER Tarihi Ceyhan Köprüsü ilgi odağı olmaya devam ...
Kaçak avcılar, ekipleri görünce tüfeklerini atıp kaçtı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar, ekipleri görünce tüfeklerini atıp ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazı gömüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş'a ödül Başkan Güngör: "Gönül belediyeciliği ile gençlerimizi önceliyor, onlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş'a ödül Başkan ...
Kahramanmaraş'ta arterlerde trafik güvenliği artırılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta arterlerde trafik güvenliği ...
Başkan Okay, Bertiz bölgesinde incelemelerde bulundu Okay : "Şehir merkezine ne yapıyorsak bu bölgelerimize de o hizmetleri kazandırıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Okay, Bertiz bölgesinde incelemelerde ...
Aras'a ablasından ilik nakli için 60 bin liraya ihtiyaç var
YEREL HABERLER Aras'a ablasından ilik nakli için 60 bin liraya ...
Kahramanmaraş’ta 45 yıldır ‘bakraç’ yapıyor 3 çocuk babası 57 yaşındaki Muharrem Bodur, ata mesleğini Demirciler Çarşısı'nda 45 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 45 yıldır ‘bakraç’ yapıyor 3 çocuk ...
Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri yapıyor
YEREL HABERLER Dayısından öğrendi, 43 yıldır el emeği ahşap ürünleri ...
Onikişubat Belediyesi’nden öğrencilere Kuran-ı Kerim hediye
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi’nden öğrencilere Kuran-ı Kerim ...
Arıtmanın enerjisi yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor
YEREL HABERLER Arıtmanın enerjisi yenilenebilir kaynaklardan ...
Orman yangını kadınları korkuttu Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını gören kadın, hem yangını görüntüledi hem de gözyaşları ile anlattı
YEREL HABERLER Orman yangını kadınları korkuttu Kahramanmaraş'ta ...
Ekinözü’nde ‘Sosyal Market’ kapılarını iyiliğe açtı
YEREL HABERLER Ekinözü’nde ‘Sosyal Market’ kapılarını iyiliğe açtı
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.