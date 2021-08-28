Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Elimizden gelen bütün imkanı bu millet için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.



Bakan Yanık, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti teşkilatına açıklamada bulunan Bakan Yanık, “Elimizden gelen bütün imkanı bu millet için kullanmaya devam edeceğiz. Tarihin belli dönemleri vardır, kırılma dönemleridir. Eğer o kırılma dönemlerini bir fırsata çevirirseniz, bir sıçrama dönemi olur. Yapamazsanız Allah korusun ciddi bir yıkıma dönüşür. Her seçimde, yerelde ve genelde vatandaş tek tek adeta karne yazsa bu kadar sistematik karne yazacak kadar dikkatli seçim tercihini kullanır. Bizim vatandaşımızın 2023’te de bu dikkatli seçim tercihini kullanacağınızı aklınızın bir yerinde tutarak buna yönelik hazırlığı da yapma görevi bize aittir. Seçmen kendi üzerine düşeni sandığa giderek yapar. Biz de ona teklif edeceğimiz şeyi hazırlayarak kendi üzerimize düşeni yapmak yükümlülüğündeyiz. Bu anlamda teşkilatlarımıza çok iş düşüyor” dedi.

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