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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesinin gözyaşlarına dayanamadı, iki buçuk ayda 20 kilo verdi

İHA

Annesinin gözyaşlarına dayanamadı, iki buçuk ayda 20 kilo verdi

Kahramanmaraş’ta 18 yaşındaki genç kız, annesinin gözyaşlarına dayanamayarak iki buçuk ayda 20 kilo verdi.
Kahramanmaraş’ta annesi Fatma Bodur ile yaşayan Dilan Akçadağ'ın kiloları nedeniyle hayatı zorlaşmaya başladı. Oturma ve oturduğu yerden kalkma gibi sorunları artan 18 yaşındaki Akçadağ, annesinin kendisini çoğu kez uyarmasına rağmen yemeği azaltmadı. Akçadağ, bir gün annesinin kendisinin kiloları nedeniyle ağladığını görünce marketten aldığı abur cubur poşetlerini bırakarak zayıflayacağı sözünü verdi. Spor salonunda yoğun tempo ile çalışmaya başlayan Dilan Akçadağ, iki buçuk ayda 20 kilo vererek 106 kilodan 86 kiloya düştü. Hedefinin 70 kilo olduğunu söyleyen Dilan Akçadağ, “Gün geçtikte kilo almaya başladım ve depresyonda olan bir genç kız gibi umursamıyordum. Bana sadece yemekler motivasyon veriyordu. Arkadaş çevrem de yememi isterdi. Sanki yemekler değer veriyormuş gibi hissediyordum. Annemin ağlaması beni bitirdi ve aldığı kıyafeti kilolarımdan dolayı giyememiştim. Sonra annem bana ağlayıp konuşunca, elimdeki abur cubur poşetlerinin hepsini anneme verdim. Sonra Müjgan hocam ile tanıştım. Annem için zayıfladım ve benim iyiliğimi isteyen tek kişi o imiş” dedi.
Gözyaşlarıyla sevincini dile getiren anne Fatma Bolat ise, “Kızımın kilo problemi vardı ve giderek kilo almaya devam ediyordu. Uyarıyordum sürekli söylüyordum, ‘Sen bir genç kızsın, güzel olman lazım ve geleceğin var’ diye. Okuyup öğretmen olmasını istiyordum. Ne kadar uyarsam da çok fazla dinlemiyordu. Geceleri çekirdek ve abur cubur seslerine uyanıyordum. Zor oturup, zor kalkıyordu. Oturdum karşısına hüngür hüngür ağladım ve 'Kızım dedim sadece ben varım hayatında'. Zordu ve o akşamda zaten öyle bir karar aldı. Hocamız ile tanıştık. Sonra bana kocaman poşetlerle geldi ve bana söz verdi. Bir daha yemeyeceğini söyledi” dedi.
Spor salonu eğitmeni Müjgan Paçacı, “Dilan’da diğer öğrencilerim gibi umutsuzdu, ben yapabilir miyim sorusu vardı kafasında. Annesinin gözyaşları beni de etkilemişti ve annesi için zayıflamıştı. 2 buçuk ayda 20 kilogram zayıfladı” diye konuştu.

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